5 perfumes femininos ROMÂNTICOS e SUAVES, porém MARCANTES

As fragrâncias românticas costumam apresentar um aroma mais adocicado e suave. Contudo, se engana quem acha que esse tipo de perfume não é marcante, afinal, seu objeto é justamente ser mais intimista, para que aquele encontro dos sonhos seja marcante e lembrado para sempre.

Os perfumes nacionais a seguir são ótimos exemplos de fragrâncias neste estilo. Confira!

Biografia Inspire - Natura (2016)

As notas de topo são: Lichia, Notas Verdes, Pera, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Magnólia, Pétalas de Rosa, Peônia, Lírio-do-Vale e Violeta. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Sândalo, Cashmeran e Madeira de Âmbar.

Bitter Flower - Mahogany (2016)

As notas de topo são: Framboesa, Laranja e Bergamota. As notas de coração são: Veludo, Jasmim, Flor de Laranjeira, Gardênia e Notas Amadeiradas. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Almíscar e Patchouli.

LEIA TAMBÉM: Una e Ilía: 5 perfumes femininos da Natura MUITO ELOGIADOS por quem compra

Niina Secrets - Eudora (2021)

As notas de topo são: Cereja, Cassis, Pera, Pistache e Mandarina. As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Magnólia, Jasmim Sambac, Violeta e Lavanda. As notas de fundo são: Avelã, Coco, Sândalo, Almíscar e Cedro.

Infinity - We Pink (2022)

As notas de topo são: Flor de Amora, Limão e Laranja Doce. As notas de coração são: Jasmim, Frésia e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha, Cedro, Musgo e Patchouli.

Hydros Sea Rose - Água de Cheiro (2022)

A nota de topo é Bergamota. A nota de coração é Rosa Damascena. A nota de fundo é Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes que os homens amam sentir nas mulheres

⋅ Perfumes da Natura que as mulheres amam sentir nos homens!

⋅ Perfumes que você deve usar para ter intimidade: eles vão te encher de confiança e te cativarão