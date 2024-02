Una e Ilía: 5 perfumes femininos da Natura MUITO ELOGIADOS por quem compra

A Natura é uma das marcas de perfume nacional mais famosas. Suas fragrâncias costumam receber muitos elogios não somente pelo aroma, mas também pela qualidade, algo muito buscado pelos amantes das perfumarias.

Contudo, com perfumes sendo lançados quase que diariamente, fica difícil acompanhar quais são as fragrâncias mais bem elogiadas por quem consome. Por isso, a ajuda de um especialista é sempre bem-vinda.

Confira a seguir 5 perfumes da marca Natura que, segundo a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, são as mais elogiadas.

Ilía (2015)

As notas de topo são: Framboesa, Groselha Vermelha, Flor de Laranjeira, Bergamota, Limão e Toranja Rosa. As notas de coração são: Jasmim, Gardênia, Peônia, Frésia, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Una Blush (2019)

As notas de topo são: Gengibre, Cítricos e Bergamota. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Breu-Branco e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Ilía Secreto (2018)

As notas de topo são: Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são: Jasmim, Orquídea, Lírio-do-Vale e Frésia. As notas de fundo são: Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

Una Infinito (2021)

As notas de coração são: Ameixa, Gardênia, Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Cumarina, Notas Doces e Sândalo.

Ilía Plena (2022)

A nota de topo é Rosa Rosa. A nota de coração é Pataqueira. A nota de fundo é Almíscar.

