Calças com saltos? A ‘estranha’ combinação que triunfou como a mais elegante no Super Bowl: assim é usada

A esposa de Ryan Reynolds acompanhou sua melhor amiga para apoiar os Kansas City Chiefs, com seu estilo característico, combinando um conjunto esportivo vermelho que faz parte de uma colaboração entre Adidas e Balenciaga em um formato oversized que encantou a todos.

Como usar calças com salto alto de forma elegante?

Blake Lively fez isso novamente e nos deixou sem fôlego com um look digno de passarela no valor de mais de 6.384 dólares, combinando um look esportivo vermelho da Adidas x Balenciaga e um top branco da marca canadense de moda 'Aritzia', cujo valor seria de 58 dólares.

A atriz de 36 anos foi coroada como a melhor vestida do Super Bowl, com um look que combinou o esportivo com o glamouroso, usando calças e saltos altos que causaram furor. Além disso, ela adicionou acessórios dourados XL e um penteado que mostrava uma juba selvagem de cachos definidos, muito ao estilo Shakira.