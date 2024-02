O que são jeans ‘bootcut’? Assim você pode combinar a peça que estiliza a figura e alonga as pernas

A moda se transforma e hoje em dia dissemos adeus às famosas calças skinny para dar lugar a um estilo muito mais confortável, e tendências como o ‘old money’ chegaram para nos dar uma lição que mistura elegância e luxo com algo muito mais confortável.

Isso sim, sem esquecer de mostrar um pouco de curvas, as calças bootcut serão a peça que dará uma dor de cabeça para os ‘mom jeans’ graças ao fato de que, além de estilizar a figura, ajudam a alongar as pernas e, é claro, aumentar a elegância do seu visual.

A primavera deste 2024 promete o sucesso de peças como as calças jeans bootcut que serão um sucesso pelo seu formato e versatilidade, pois são perfeitas tanto para um visual formal como para um encontro casual com amigos. A criatividade está em suas mãos, acredite em mim, é mais versátil e fácil de combinar do que você pensa.

Bootcut jeans Unsplash (Unsplash)

O que são os jeans bootcut?

Desta vez, as ‘mom jeans’ e as calças baggy não serão as protagonistas da temporada, pois darão lugar às calças ‘bootcut jeans’, um estilo de roupa caracterizado por sua forma inferior com um corte tipo ‘pata de elefante’. Talvez pelo nome possa parecer desconhecido para você, mas a verdade é que está voltando com força de décadas passadas.

Para reconhecer as calças bootcut e diferenciá-las das calças boca de sino, tudo o que você precisa fazer é entender que o equilíbrio delas está nas quadris largos e nas bainhas que, ao contrário da forma "sino", a abertura delas mal pode ser percebida.

Essa mesma característica permite destacar e estilizar a figura ao mesmo tempo que alonga as pernas e dá um plus (muito elegante por sinal) ao seu outfit.

Em cor clara

A tendência em jeans estipula que os mais amados serão os escuros e os claros, aqui podemos ver uma opção viável para a primavera com uma blusa de costas abertas e estas calças.

No estilo Victoria Beckham

Esta opção mistura uma calça jeans bootcut de cintura alta com uma blusa branca cropped, ideal para a primavera.

Com um toque de cor

Este estilo formal combina a cor rosa do blazer com uma blusa branca e uma calça jeans bootcut levemente rasgada.

Um pouco de glamour

Este look com bustiê, calça bootcut e um blazer sobre os ombros adiciona o toque glamuroso ideal para um encontro à noite.

Com tênis

A opção mais confortável e igualmente glamorosa é apostar em um look com blusa cruzada de cetim e tênis brancos de plataforma.