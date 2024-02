Perfumes para cheirar como Taylor Swift: conheça os favoritos da cantora

Se houve algo que caracterizou 2023 foi que Taylor Swift dominou a conversa e alcançou muitos recordes. Este 2024 aponta para a mesma tendência, com a cantora sendo nomeada como a artista número 1 na lista Billboard Power 100.

Desde o início do ano, a intérprete tem liderado as manchetes ao redor do mundo ao mostrar-se muito orgulhosa de seu novo parceiro, o jogador de futebol americano do Kansas Chiefs, Travis Kelce, que se classificou para a edição LVIII do Super Bowl, o que tem levado muitos a questionar se Taylor irá comparecer ao maior evento esportivo dos Estados Unidos.

Ainda não foi confirmado se a artista poderá comparecer, pois sua agenda a coloca fora do território dos Estados Unidos nessas datas. No entanto, o que foi descoberto é um detalhe curioso: seus perfumes favoritos.

De acordo com a resenha da Glamour, a intérprete de Anti-Hero tem uma série de notas favoritas que estão presentes em seus perfumes preferidos, com os quais ela conquistou o coração do tight end dos Chiefs. Aqui está a lista para você:

Flowerbomb de Viktor & Rolf

Criado por Olivier Polge, Carlos Benaim, Domitille Michalon Bertier e Dominique Ropion, este perfume possui notas olfativas suaves e ao mesmo tempo doces que duram muito na pele.

In Love With You Freeze de Armani

Tão feminina quanto cativante, esta fragrância possui um toque refrescante de cereja, peônia, almíscares brancos e patchouli. Foi lançada em 2020 pela Armani e pertence à família olfativa Âmbar Floral.

One de Carlo Corinto

Para replicar a frescura do jasmim, a ferramenta ideal será este perfume juvenil que também possui notas de toranja, rosa e almíscar.

Dolce Peony de Dolce&Gabbana

Fresca, borbulhante e deliciosamente feminina é uma das fragrâncias de Taylor Swift. Esta fragrância tem notas de saída de pera, ciclame (violeta persa), bergamota e pimenta rosa. Enquanto no coração, encontramos a delícia da rosa da Bulgária, peônia e, é claro, a fresia.

For Her de Narciso Rodríguez

Com notas de saída que incluem flor de mel, flor de laranjeira e baunilha, que se misturam perfeitamente com almíscar, ‘For Her’ se posiciona como um dos perfumes estrela que toda swiftie deveria experimentar.