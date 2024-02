O que é a tendência de glass makeup, viral nas redes sociais, e como é feita?

Se é fã de redes sociais, provavelmente já ouviu falar do termo glass makeup, a nova revolução em tendências de maquiagem.

Isso sim, porque está na moda não significa que combina com todas. Por exemplo, as mulheres que têm pele oleosa devem evitá-lo, pois pode aumentar a sensação de rosto carregado que não gostamos.

O que é o glass makeup?

De acordo com o Glamour, o glass makeup "é uma tendência de beleza que busca alcançar uma pele impecável, radiante e translúcida, semelhante à aparência de um cristal. Ele se concentra em realçar a clareza e luminosidade natural da pele".

Precisamente daí vem o seu nome em inglês, desse efeito brilhante e radiante, que a faz parecer suculenta e jovem, mas que não é favorável para algumas pessoas.

Se quiser dar uma oportunidade, você deve começar sua rotina de beleza com uma limpeza profunda, seguida de esfoliação e aplicação de um creme hidratante. Por último, a proteção solar é essencial para completar o processo.

Uma vez que terminou com o skincare, é hora de passar para a maquiagem em si. Comece aplicando um primer que ajude a deixar a pele pronta para o restante dos produtos e que forneça o brilho desejado.

O mesmo acontecerá com a base, ela deve ser luminosa e não matte. Pegue uma pequena quantidade e espalhe no rosto com uma esponja e, em seguida, aplique o corretivo para cobrir as olheiras ou pequenas imperfeições que você não gosta.

Fixe todo o processo até agora com pós matificantes, mas não exagere, pois a ideia é que você pareça brilhante e não tire o acabamento que o primer e a base proporcionam. Complete o look com um iluminador para pontos-chave do rosto e um blush rosado, melhor ainda se você optar pela versão em bastão.