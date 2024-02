O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Rebeldia

Lembre-se de ter coragem para se liberar de amarras e ir além em tudo o que importa, sejam relações, projetos ou sonhos. Recupere a coragem e saiba dar continuidade as coisas que o moviam de maneira positiva. Ao mesmo tempo, tenha calma para colher as sabedorias e ajudas que surgem em seu caminho. Não desista.

Capricórnio – Carta das Possibilidades

Momento de novas possibilidades se abrindo. No entanto, o resultado desses desafios dependem muito de você, assim como da sua coragem e empenho. É momento de evitar algumas energias competitivas que podem influenciar negativamente sua vida ou impulsividades que o colocam em precipícios. Planeje seus passos e seja certeiro.

Aquário – Carta das Vidas Passadas

Momento de olhar para o passado com entendimento e ter a coragem de se libertar. É preciso sair de prisões que não o deixam explorar o que realmente deseja em sua vida. Lembre-se que a transformação pode acontecer de muitas maneiras e entregar diversas ferramentas que faltavam para a evolução.

Peixes – Carta do Guia

Momento de não permitir mais que a vida seja vista só por uma perspectiva, pois isso o faz cair em precipícios que poderiam ser evitados apenas com um olhar mais amplo e equilíbrio. Cuide da mente e comece a permitir que a intuição se comunique, olhando mais para os próprios sentimentos e as motivações que verdadeiramente o guiam com inspiração e esperança.