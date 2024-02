Máscara de arroz e aveia para os cabelos grisalhos: como preparar e quais são os benefícios?

Cobrir os cabelos brancos em casa não é um sonho, é uma realidade com esta máscara de arroz e aveia que também proporciona muitos benefícios para a saúde capilar em geral.

No entanto, lembre-se de que cada couro cabeludo reage de forma diferente, por isso, antes de recorrer a remédios naturais, consulte primeiro o seu dermatologista de confiança e assim evitará alergias ou reações desfavoráveis.

Como se prepara a máscara de arroz e aveia para os cabelos grisalhos?

Além de esconder esses incômodos cabelos grisalhos, também vai servir como um poderoso condicionador caseiro após cada lavagem. Para isso, você vai precisar de:

1 xícara de arroz

1 litro e meio de água

¼ de xícara de aveia

10 gotas de óleo essencial de alecrim ou alecrim natural

1 colher de chá de canela em pó

10 gotas de óleo essencial de lavanda

4 colheres de sopa e meia de óleo de coco

Coloque a água em uma panela e leve-a ao ponto de ebulição. Adicione meia xícara de arroz e deixe cozinhar em fogo médio, se você tiver alecrim fresco, também pode aproveitar e colocá-lo para ferver neste ponto. Adicione a canela e a aveia e deixe cozinhar por mais cinco minutos.

O arroz tem muitos benefícios para o cabelo em geral | Pixabay

Não deixe secar demais, mas sim deixe que libere seus poderosos nutrientes na água. Coe o líquido e guarde-o em um recipiente com borrifador que você usará sempre que quiser tingir seus cabelos grisalhos. Não se esqueça de adicionar óleos essenciais para um melhor efeito.

Benefícios do arroz e da aveia para o cabelo

De acordo com especialistas e coreanas que popularizaram esse remédio caseiro, o arroz contribui para o crescimento do cabelo, fortalece os fios, desembaraça, suaviza as mechas e dá brilho, afirmou o portal especializado All Things Hair.

A aveia es rica em proteínas, vitaminas, minerais como cálcio, magnésio, potássio e oligoelementos | Freepik

Por outro lado, a Garnier afirma que o seu segredo está na riqueza de proteínas, vitaminas, minerais como cálcio, magnésio, potássio e oligoelementos como o silício, o que se traduz em um cabelo hidratado, brilhante e cheio de vida, sem coceira ou ressecamento.