As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda-feira (05).

Sagitário

O carro

Tempos de mudanças estão chegando, muitos movimentos na sua vida pessoal e profissional que você deve aceitar com paciência e gratidão. Você deve ouvir a sua intuição, que quando sentir que esse não é o caminho, não o siga. Nos negócios você deve ter muito cuidado ao assinar ou finalizar alguns papéis. Esta semana você também descobrirá que existe uma pessoa que gosta muito de você. Você se sentirá amado e muito privilegiado.

Capricórnio

Ás de Copas

Esta carta fala com você sobre felicidade, harmonia e bem-estar na família e no trabalho. Estão chegando novos projetos que você vai empreender e nos quais vai colocar todo o seu esforço. As finanças vão ficar muito boas. Espiritualmente você está no seu melhor momento porque isso lhe permite vibrar nas emoções e expandir a criatividade. Seu parceiro quer compromisso e definitivamente construir um futuro juntos, então comemore e aproveite.

Aquário

Rei de Copas

As decisões que você tomar esta semana serão muito acertadas, pois esta carta representa a chegada de algo importante e de mudanças positivas. Não deixe que as fofocas o distraiam dos projetos que você está realizando. Sentimentalmente, você vai criar um vínculo com alguém que menos espera e é uma pessoa bastante próxima. A única coisa é que você deve controlar seu ciúme porque ele pode pregar peças em você.

Peixes

O imperador

Esta será uma semana de grande estabilidade económica, mas tenha cuidado porque não pode confiar em si mesmo. Esta carta representa vitalidade e força, então você está em um bom momento para planejar e garantir que tudo corra muito bem. Você vai passar por um momento de transformação que o fará refletir sobre o futuro. Você inicia um relacionamento amoroso que vai além de um momento. É algo que vai se consolidar.

Com informações do site Nueva Mujer