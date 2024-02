As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda-feira (05).

Leão

A força

É a sua semana de mudanças que serão transcendentais para o seu futuro, para que você se sinta poderoso, positivo e com uma vibração imensa. Será você quem resolverá alguns problemas que estão criando um ambiente de trabalho rarefeito. Você é inteligente e saberá como lidar com a situação. Prepare-se porque alguém de terras distantes volta para pedir que você esteja ao seu lado. Será uma surpresa que o fará tomar decisões para o futuro.

Virgem

A Rainha da Espada

A carta diz que você não pode rodeios e muito menos suavizar porque você tem que tomar decisões para sair do atoleiro onde está. Clareza mental, acima de tudo, mas com a certeza de que com uma atitude positiva as coisas correrão bem. Seu parceiro exige mais atenção e você se sente sobrecarregado agora. Explique a ele o que está acontecendo para que entenda e tenha o espaço necessário.

Libra

A Justiça

É a carta que representa você como um signo. Você descobrirá que a verdade não é tão preta e branca como você pensava inicialmente, que há coisas que, mesmo que não sejam justas, precisam acontecer para nos fazer refletir. Ouça sua intuição para resolver problemas pessoais que estão afetando você profissionalmente. Seu futuro sentimental está prestes a mudar e você terá uma surpresa que trará alegria ao seu coração. Há coisas muito boas vindo em sua direção.

Escorpião

A morte

É uma carta que fala sobre mudanças nos negócios e pessoalmente. Diz que o dinheiro, depois de tantos atrasos e contratempos, vai começar a fluir e que você vai conseguir resolver tudo o que te prendeu. Você tem que moderar seu caráter e ser mais humilde com as pessoas ao seu redor. O arcanjo fala de um relacionamento que não estava funcionando terminando nas melhores condições e você vai assumi-lo com muita integridade.

Com informações do site Nueva Mujer