As novas mechas loiras que rejuvenescem e iluminam o rosto: são as favoritas das famosas

Trata-se de uma técnica que leva as icônicas mechas balayage um passo além. Transforma os cabelos de tons mais escuros em tons mais claros, com um grande degradê que vai do escuro ao claro, com reflexos suaves e um acabamento perolado. É perfeito para cabelos médios e longos. E são necessários apenas dois passos para realçar o cabelo e o rosto.

Mechas French Balayage Pearl: a nova tendência que pretende destronar o balayage

O primeiro passo é clarear o cabelo com Blond Studio da L'Oréal Professionnel. Pode ser aplicado com pinceladas à mão livre, feitas de forma estratégica de acordo com as características de cada mulher.

Em segundo lugar, as mechas obtidas devem ser personalizadas com os tons Day Light da L’Oréal Professionnel, que são inspirados no acabamento perolado. O resultado? Um cabelo totalmente radiante e muito estilizado.

Balayage Francês Pérolas Loiras Radiantes: um claro exemplo dessas mechas é o estilo ideal de Margot Robbie, uma atriz britânica que revolucionou a indústria do cinema com seu papel em Barbie. Mas também foram usadas por Ester Expósito, Sydney Sweeney, Jennifer Lawrence ou Poppy Delevingne.

São mechas loiras que lembram os cabelos claros da juventude: "Realçam o rosto e suavizam as características", afirma Mara Barreiros, diretora técnica da Academia Toni & Guy. A especialista esclarece que a tendência consiste em "deixar para trás os loiros frios e dar destaque à gama que vai desde os bege até os dourados, passando pelos baunilhas."

E "favorecem mais as pessoas que naturalmente têm pele e cabelos mais claros", revela Mara Barreiros.

French Balayage Pérolas Vermelho Cobre: é um estilo de cabelo ruivo que está associado a mulheres divertidas, ferozes e determinadas a conquistar o mundo, como Anya Taylor-Joy, Diana Gómez, Sadie Sink, Julianne Moore, Zendaya, Sophie Turner, Kendall Jenner ou Gigi Hadid.

É uma descoloração que traz calor e vida aos cabelos. “Dentro das tonalidades cobre, vimos microtendências nas últimas temporadas primavera-verão em reflexos warm copper (os cobres mais quentes, chegando a tonalidades quase douradas). Mas nesta primavera-verão, o red copper torna a tendência mais picante, pois é uma cor mais intensa, com reflexos avermelhados, com muita personalidade e que não deixa ninguém indiferente”, comenta Juan Fran Herreiz.