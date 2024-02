A cor de cabelo favorita das mulheres sofisticadas e que está fazendo sucesso entre as famosas Celebridades apostam no castanho para ficarem elegantes (Foto: Pinterest)

Não há nada que denote mais luxo e poder em uma mulher do que seu cabelo, e quando os cabelos grisalhos aparecem, mesmo estando na tendência de deixá-los crescer, elas sempre correm com sua carteira e pagam qualquer valor nos salões de beleza para sair com essas madeixas com glamour, elegância e sofisticação.

E sim, existem diferentes tonalidades e técnicas de mechas e balayage que podem fazer a diferença. Até mesmo existem cores que são perfeitas para cada pessoa, dependendo da sua pele e até mesmo da forma do seu rosto.

As mulheres sofisticadas mudam constantemente de visual, não economizam gastos e são aquelas que pedem aos estilistas o tom que as faça parecer chiques e imponentes.

A cor do cabelo elegante

A revista Glamour entrevistou o especialista Tom Smith, cabeleireiro de famosas estrelas, que afirmou que o “castanho rico”, como é chamado, é a tonalidade que atualmente todo mundo quer.

Destaca o especialista que esta tonalidade deixou de ser "monótona" e passou a ser a escolhida quando se busca elegância, conforto, mas também dimensão e energia.

De acordo com a revista especializada em moda, essa tonalidade é chamada de “castanho rico” porque dá a aparência de ter passado muito tempo em um salão de beleza, quando na verdade é exatamente o oposto.

Smith percebeu que é tanta a loucura que famosas artistas de Hollywood decidiram dizer adeus às suas madeixas loiras e optaram pelo famoso castanho, citando como exemplo a modelo Bella Hadid e Hailey Bieber.

Se quiser mudar a cor do seu cabelo e, além disso, quiser parecer elegante, sofisticada e moderna como as mulheres de chiques, deve optar pelo famoso tom “castanho rico”.

Você já sabe que deve contar com a opinião do seu estilista para saber se essa cor combina com o seu tipo de rosto e cor de pele.