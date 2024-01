Sorte e abundância estão reservados para os próximos dias destes 5 signos do horóscopo chinês.

Boi

Nascidos nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

São dias bons para você colocar ordem em seus pensamentos e agarrar a prosperidade para si. Para isso você terá que ser um pouco permissivo. Às vezes você tende a ser muito rígido em seus pensamentos e ações, o que o impede de se imbuir de boas vibrações. É um momento crucial para você iniciar esse processo e ter maior equilíbrio em sua vida. Abraçar o que o cosmos lhe dá e aceitar o que não chega até você o libertará.

Dragão

Nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

A sua vida empresarial ou profissional será tocada com uma oportunidade de ouro, pois poderá interagir com uma pessoa bastante influente a quem poderá expressar as suas boas ideias, que gostará delas e as cativará. Talvez você precise viajar para desenvolver melhor suas ideias e apresentá-las a pessoas ainda mais importantes.

Cavalo

Nascidos nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Por mais complicado que seja o sistema público, você será abençoado porque terá a alegria de passar por muitos controles e filtros graças à sua boa aura, a energia que você irradia. Várias pessoas importantes gostarão de você no processo que você terá que vivenciar, então economizará muito tempo vital para avançar no processo que iniciará. Portanto, preste homenagem ao cosmos pelas portas que ele abrirá para você em seu caminho.

Galo

Nascidos nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Você sacrificará algum dinheiro, mas terá sucesso na venda de um imóvel ou bem do qual tanto deseja sair e que lhe custou, porque teve muitos obstáculos. Você receberá uma oportunidade de ouro para multiplicar esse dinheiro, não desperdice. Avalie os riscos, embora sejam mínimos. Você verá que não se arrependerá. Você terá a assessoria de um especialista no assunto, que o orientará em todos os momentos.

Porco

Nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Você vivenciará algumas situações nas quais perceberá que mudou para melhor. Ficará muito orgulhoso de si mesmo e do que conquistou, depois daqueles episódios sombrios que o marcaram. Esse novo você tem a capacidade de resolver com facilidade e enxergar sempre as condições mais positivas para resolver os conflitos, carregando no peito a bandeira da prosperidade.

Com informações da Revista Nueva Mujer