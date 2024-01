Estes são os dois signos mais indecisos no horóscopo chinês:

Cobra (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

A ambição o ajudará a melhorar a vida financeira, mas não se desequilibre, pois indecisões podem surgir. É momento de sorte, mas também de agir com sabedoria com o dinheiro que pode entrar ou já entrou em sua vida. A transformação de qualquer tendência negativa em positiva acontecerá, tanto economicamente, como no trabalho e no amor.

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Essa é uma etapa que o deixa com diversas dúvidas. É preciso ser racional e pensar no futuro, organizando tudo com calma para não se perder nos objetivos. É preciso ser adaptável e flexível para não deixar o ego ou a teimosia tomar a direção da sua vida.