4 signos do horóscopo chinês terão melhorias no trabalho nos próximos dias graças à influência da conjunção lunar.

Rato

Nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Com emprego: Os dias de hoje são muito bons para que a sua criatividade seja a sua melhor aliada, pois a engenhosidade o ajudará a gerar dinheiro a partir das boas ideias que surgirão após você trocar opiniões com alguém muito visionário para os negócios.

Sem emprego: Haverá uma oportunidade para você substituir, mas na realidade será a maneira perfeita para você continuar trabalhando permanentemente naquele local, pois eles verão o seu potencial e a pessoa que você substituirá encontrará um melhor trabalho.

Coelho

Nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Com o emprego: Você ficará satisfeito com as conquistas alcançadas no trabalho nos últimos anos. No entanto, você deseja ultrapassar seus limites e capacidades, por isso é um ótimo momento para experimentar outros lugares que tenham maiores demandas e desafios para você.

Desempregado: Você tem se subestimado e é isso que faz com que você não atraia boas propostas. Mude seu pensamento, confie em suas habilidades e na grande capacidade de aprendizado que você tem para conseguir um emprego. Quando você está confiante, tudo virá até você.

Cachorro

Nascidos nos anos de 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Com emprego: Organize com calma todas as atividades e responsabilidades que você tem pendentes para que nenhuma fique de fora e lhe traga muitos problemas depois. Você aproveitará ao máximo cada segundo e terá tempo para compartilhar com sua família e seu tempo livre.

Desempregado: Você terá que tentar se aventurar no mundo das vendas informais enquanto o emprego que você deseja lhe é apresentado. Há uma boa chance de que um de seus clientes venha até você com uma proposta que você não poderia jogar fora.

Porco

Nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Com emprego: Estão chegando grandes projetos nos quais estão incluídos, porque certas áreas da empresa serão reestruturadas e você vai entrar lá. Será uma mudança muito positiva, que também lhe trará mais tranquilidade porque terá outra equipe de trabalho.

Sem emprego: Você terá que sacrificar parte do seu tempo familiar se quiser retornar ao mercado de trabalho porque atualmente só existem oportunidades com longas jornadas de trabalho. Mais tarde você poderá buscar o equilíbrio entre esses dois pontos da sua vida, mas por enquanto aproveite o que a vida lhe oferece.

Com informações do site Nueva Mujer