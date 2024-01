Como você pode atrair mais dinheiro em 2024, de acordo com a numerologia

De acordo com uma tradição indiana, algumas pessoas geralmente nascem com o melhor destino, mas muitos não sabem que também existe a ciência por trás desse ‘bom destino’.

O segundo parâmetro de Tempo determina quando você obterá o que deseja: quando ou quando, como detalhado pelo site India.com.

Na área do dinheiro, também significa determinar quando o dinheiro entrará em sua vida. Olhando para os prazos, um indivíduo está pensando no passado, estando no presente ou trabalhando para o futuro. Confira:

Seja grato pelo dinheiro do passado: Para iniciar o círculo de dinheiro em sua vida, você pode começar agradecendo pelo dinheiro recebido no passado, tudo custava e era entregue de graça. Sua sincera gratidão por todas as vezes no passado em que você não teve que pagar por algo que gostou - será o primeiro passo.



Seja grato por ter dinheiro hoje: O segundo passo é agradecer pelo dinheiro que está recebendo no presente. Você tem uma casa para morar? Você tem eletricidade em sua casa e escritório? Você tem roupas para usar no presente? Você tem um meio de transporte para viajar? Se sim, então você está continuamente recebendo dinheiro através de vários meios a cada momento. Você está sendo grato por isso? Sua gratidão contínua por todo o dinheiro que está recebendo no presente; seja como papel-moeda ou como algo que teria custado dinheiro – sua gratidão por esse dinheiro aumentará o fluxo de dinheiro em sua vida.

Gratidão pelo dinheiro no futuro: Passe para a terceira etapa de gratidão pelo futuro. Anote em papel novo a quantidade exata que deseja e para que precisa. Não diga muito. Escreva o valor exato e muito importante mencionar o motivo pelo qual você precisa: talvez para a educação de seu filho, talvez para pagar um empréstimo; para comprar um carro, reformar sua casa ou qualquer coisa que você desejar. O terceiro passo é agradecer continuamente pela quantia de que você precisa, pois já a recebeu.

Com informações do site India.com