A sombria descoberta de família dentro de casa alugada que viralizou nas redes

Imaginar reformar um imóvel e se deparar com objetos bizarros e “estranhos” escondidos nos cantos não é algo que acontece todos os dias. No entanto, essa foi a surpreendente realidade vivida por uma mulher durante a reforma de uma casa com sua família. A mulher, que preferiu permanecer anônima e acredita-se ser dos Estados Unidos, compartilhou sua história perturbadora no Reddit após descobrir um compartimento secreto no teto repleto de discos rígidos, cada um deles marcado com primeiros nomes.

Segundo a narrativa, o avô da mulher era o proprietário da casa, a qual estava sendo alugada, e seu tio era designado para gerenciar a propriedade. No entanto, o tio, aparentemente, limitava-se a coletar o aluguel, deixando a propriedade em boas condições quando os inquilinos se mudaram, como detalhado pelo site Daily Star.

Apesar da condição desagradável, a mulher e o marido decidiram reformar e adicionar alguns espaços extras. No entanto, a sujeira extrema na casa chocou a família.

Ao descrever as condições da casa, a mulher expressou seu horror: “Foi horrível. Horrível. Como as pessoas conseguem viver nessa sujeira está além da minha compreensão. Ratos mortos. Fezes de rato. Provavelmente um centímetro de gordura por toda a cozinha.”

Ela contou: “Minha história maluca começa no primeiro dia. Junto com meu pai estamos demolindo o porão. Caiu uma revista pornô pela metade, que parecia ser da década de 70. Os ratos a devoraram. Eu não conseguia parar de rir.”

Apesar de algumas descobertas cômicas, outras foram mais preocupantes. Um compartimento secreto no teto continha discos rígidos, meticulosamente escondidos. A mulher ficou perplexa com a situação e questionou se deveria chamar a polícia. As respostas do Reddit variaram, mas a maioria aconselhou cautela, sugerindo que poderia haver algo sinistro nos discos e que era melhor procurar orientação legal antes de tomar medidas.

Enquanto a mulher ponderava sobre as próximas ações, a comunidade online expressou preocupações sobre as possíveis implicações das descobertas. Alguns sugeriram que algo terrível poderia estar associado aos discos, enquanto outros enfatizaram a importância de não mexer com evidências cuidadosamente escondidas.

Com informações do site Daily Star