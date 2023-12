Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 3 e 16

O que foi perdido já tem seu lugar e não deve ficar revivendo para atrapalhar o dia de hoje, principalmente se envolveu sentimentos. É hora de estar presente no agora e desfrutar as alegrias e comemorações, deixando de ficar na melancolia que o afasta do brilho que nasceu para ter.

Capricórnio – Cartas 26 e 18

Prepare-se para receber notícias. Viagens e gente se encontrando. Se apega a sua intuição e espiritualidade para enfrentar no seu caminho aquilo que foge do seu controle de cabeça erguida. Mostra para eles que você cuida muito bem de si e da própria vida.

Aquário – Carta 24 e 5

Mudança de vida com chegada de sorte ou dinheiro. Fique apenas atento a qualquer problema e letra pequena que possa encontrar por aí. Uma mudança acontece.

Peixes – Carta 9 e 14

Não deixe mais que o passado atrapalhe sua vida amorosa ou a prosperidade junto a seu grande amor. É o momento de cortar e superar o que já foi para não lamentar mais uma partida. Desentendimentos saem do controle se você não se cuidar e podem acabar em afastamento.

