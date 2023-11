A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta da Estrela

É possível passar por um momento muito afortunado, mas lembre-se que tudo sempre pode mudar e é importante estar no presente para não deixar as oportunidades passarem. Não caia na falta de energia e perda de tempo, pois a hora de realizar é agora.

Touro – Carta da Morte

Existe a chance de se afastar de pessoas importantes e de passar por rupturas que abalam seu interior, principalmente em família. É hora de buscar o equilíbrio interior para lidar com qualquer obstáculo sem perder a segurança e o afeto que sabe acolher; não tema passar por períodos mais complexos, pois sempre existem soluções.

Gêmeos – O Mundo

Por mais que as mudanças possam parecer intensas e mexem com sua mente, corpo e coração, é preciso enfrentar novos começos e deixar no passado o que foi importante, mas causa mais mal do que bem agora. Aventure-se em novos caminhos e saiba que é possível recomeçar sempre.

Câncer – O Juízo

Aquilo que não realizado com boas intenções e que fez o mal de alguma forma será descoberto. As pessoas ao redor podem ficar ainda mais inflamadas e revoltadas com a verdade. O que foi antes vantagem de um, se tornará um problema. Prepare a mente e o emocional.

