A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta O Juízo

Aquilo que não realizado com boas intenções e que fez o mal de alguma forma será descoberto. As pessoas ao redor podem ficar ainda mais inflamadas e revoltadas com a verdade. O que foi antes vantagem de um, se tornará um problema. Prepare a mente e o emocional.

Capricórnio – Carta O carro

Esforços podem ser compensados, no entanto é preciso não cair nas armadilhas do ego e se apressar pressionando os envolvidos. Se existem desacordos no amor, é hora de buscar as energias e comunicação positiva para que as coisas se desenrolem de forma tranquila novamente.

Aquário – Carta a Imperatriz

Capacidade de levar relacionamentos e projetos, principalmente no nível profissional, com excelência. No entanto, é importante ter cuidado com dificuldades de entrar em acordos validando as vontades do outro e excesso de pensamentos que causam maus entendidos.

Peixes – Carta O Sol

A justiça será feita e cada um terá o que merece. É importante compreender que a balança será precisa e é melhor não relutar contra isso. A teimosia será prejudicial e a soberba pode ser muito mal-vista.

