A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta da Estrela

É possível passar por um momento muito afortunado, mas lembre-se que tudo sempre pode mudar e é importante estar no presente para não deixar as oportunidades passarem. Não caia na falta de energia e perda de tempo, pois a hora de realizar é agora.

Virgem – Carta A Sacerdotisa

Não se engane, a vida o reserva um encontro com alguém que tem muita experiência. É hora de não ser mentiroso e evitar a manipulação negativa, pois será descoberto. Conecte-se com seu poder interior e intuição para poder enfrentar a situação da melhor forma.

Libra – Carta A Justiça

É momento de ter mais leveza e ponderar as decisões a partir disso. Uma rigidez e inflexibilidade chegará apenas para complicar tudo, o fazendo tomar decisões erradas e se enganar ao interpretar palavras ou ações das outras pessoas.

Escorpião – Carta O Diabo

As pessoas sempre falam de ataques externos e azar, mas a verdade é que o inimigo mais poderoso são os comportamentos autodestrutivos adotados com frequência. É hora de se cuidar mais e tomar melhores decisões no cotidiano, pois do contrário é possível colher consequências complexas e que deixarão a vida de cabeça para baixo.

