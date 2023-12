Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes:

Sagitário

Você só pode combater as más energias que estão ao seu redor com amor, compreensão e generosidade. Proteja suas energias e saiba a seguir em frente com sabedoria.

Capricórnio

A vida o coloca no caminho com pessoas que, sem pedir nada em troca, o ajudam a passar por momentos difíceis. A gratidão e o amor devem ser sempre sua premissa para com essas pessoas; que a generosidade esteja em seu coração.

Aquário

Você tem que enfrentar seus medos e encontrar forças para seguir em frente. Os problemas são momentâneos, mas o amor estará sempre no seu coração. A luz estará ao seu lado para curar suas feridas.

Peixes

Os problemas que você enfrenta todos os dias são a oportunidade de aprender e entender que sua força de vontade e firmeza devem estar presentes para resolvê-los. Mantenha o medo longe e continue conquistando.

Confira mais:

Uma sorte decisiva chegará para 3 signos do zodíaco

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer