Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão - Cartas 7 e 17

O tempo da tristeza vai acabar, mas é preciso abrir o peito ou ir para a luta em busca de justiça e equilíbrio emocional. Fique tranquilo que as coisas já estão encaminhadas para o melhor, mas se responsabilize pela sua parte.

Virgem – Cartas 4 e 6

A magia é feita todos os dias com as palavras ditas, as intenções cultivadas e as atitudes que semeiam os resultados. Quem quer coisa boa tem que saber pedir e fazer por merecer, porque quem ouve as preces não dorme. Leve isso para a sua vida.

Libra – Cartas 21 e 19

Relacionamentos podem ser atrapalhados por comportamentos ruins que desgastam e não fazem bem para ninguém. É hora de repensar para poder viver o amor de maneira feliz. É melhor aproveitar e fortalecer as coisas simples do que buscar apenas as aparências.

Escorpião – Cartas 21 e 19

Vitória confirmada na vida amorosa e relacionamentos. Aproveite esse momento para compartilhar o amor e o prazer. Se embeleze e coloque a simpatia para jogo, pois ela irá fazer toda a diferença.

