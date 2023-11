Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 31 e 32

Cuidado com as energias que você convida ou com quem deixa entrar em sua casa. É momento de recolhimento e de se prevenir de roubos, perdas e armadilhas de quem não tem boa intenção e quer enganar.

Touro – Cartas 1 e 20

Use a sua sabedoria e virtude para poder ser forte em seu caminho. As dificuldades chegam para todos, mas apenas a astúcia e sabedoria tira perigos maiores e colocam você no lugar de quem sabe prevenir ou sair do aperto sorrindo.

Gêmeos – Cartas 33 e 27

Boas notícias chegam até você e podem ser por caminhos inesperados. Lembre-se que é importante se manter aberto para coisas novas e sair do isolamento; a vida só acontece se você der chance para isso.

Câncer – Cartas 35 e 28

Uma separação ou distanciamento pode ser remediado com a ajuda de alguém. No entanto, seja esperto para compreender os caminhos abertos e separar o que merece segunda chance e o que é apenas perda de tempo.

