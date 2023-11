Unhas pretas: saiba os segredos por trás dessa cor de esmalte

Está se espalhando nas redes sociais a sugestão de que unhas pretas conferem poder às mulheres e repeliriam os homens. No entanto, mergulhando além das modas virais, a Cromoterapia oferece insights sobre o verdadeiro significado das cores. Descubra o que as unhas pretas realmente representam e se há fundamentos terapêuticos nessa tendência.

Significado das Unhas Pretas na Cromoterapia

Enquanto o rosa teve seu momento após a era Barbie, a cromoterapia trabalha com as sete cores do arco-íris, excluindo o preto de seu estudo base. Ainda assim, compreende-se que o preto simboliza proteção e elegância. Mas será que pintar as unhas de preto traz, de fato, mistério, poder e autoconfiança, como propagado nas redes sociais?

A Verdade Além da Cor: Poder Pessoal e Autoconfiança

Contrariando a ideia de que o preto repele os homens, a cromoterapeuta Solange Lima argumenta que o poder pessoal e a confiança podem ser alcançados com qualquer cor de esmalte. A energia positiva atrai boas conexões, sugerindo que a cor do esmalte não é o fator determinante. Conclui-se, então, que cultivar o amor-próprio supera qualquer teoria de moda.

Além das Aparências, o Poder Interior

Em meio à onda das unhas pretas, é crucial compreender que a confiança e o poder pessoal transcendem a escolha de cor do esmalte. Em vez de acreditar em teorias superficiais, Solange Lima sugere o foco no desenvolvimento do amor-próprio. Descubra mais sobre o impacto das cores em sua vida e compartilhe suas experiências cromoterapêuticas.

Fonte: Terra

