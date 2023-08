Unhas para 2023: os desenhos minimalistas que trazem elegância e que são perfeitas para ir ao escritório

À medida que as estações mudam, as diferentes tendências da moda estão mudando. E uma delas tem a ver com o design de unhas, que chegam nos salões os destaques nos próximos meses do ano.

Por isso, no portal Clara, especialistas de salões de beleza divulgaram algumas das tendências 2023 em unhas, onde destacam alguns designs minimalistas.

Os designs minimalistas de unhas que serão tendência em 2023

Os pontinhos serão uma das tendências, em unhas curtas com base em tom nude ou natural, para conseguir resultados simples e elegantes.

Outro design que será tendência durante 2023 são os tons nude discretos que darão uma aparência de ter unhas extremamente bem cuidadas.

Um design minimalista que será tendência também é usar diferentes tons da mesma cor em cada unha, com opções que vão desde a simplicidade total, ou adicionar elementos como pontinhos.

Os tons suaves e as unhas nude serão os protagonistas em relação à manicure, sendo este modelo mais um exemplo do que estará na moda.

Os tons pasteis, particularmente o rosa, também serão uma das principais tendências 2023.