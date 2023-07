Unhas antienvelhecimento para mulheres de 50 a 70 anos: 3 designs rejuvenescedores e elegantes

Como ter as mãos jovens no ambiente de trabalho ou na escritório? Esta é uma das perguntas mais atuais de 2023. Os designs de unha da moda para rejuvenescer as mãos instantaneamente chegou para ficar. Elas são ideais para levar a qualquer ocasião além do estabelecido e muito populares entre mulheres com mais de 45 anos.

Os designs de unhas que rejuvenescem as mãos e dão muita elegância

O melhor é usar um esmalte ousado, mas sem esquecer os designs delicados, discretos e bonitos. Eles são ideais para manter as mãos estilizadas e elegantes. Algumas dicas para que você as mantenha sempre em dia são uma boa lixada das unhas para que o tom fique bem fixo e duas camadas de top coat.

O primeiro design de unhas para que as mãos pareçam elegantes tem a ver com um equilíbrio entre cor, tom e estilo. Você pode usar um adesivo ou desenhar pontos em linhas verticais e horizontais.

Os melhores designs para usar unhas elegantes: variedade de cores e tonalidades

A segunda combinação se baseia nas diferentes misturas de tons que tornam tudo mais divertido. Se trata de um design de muitas cores para deixar fluir a criatividade. Também pode ser usado com linhas de verniz e com uma camada de nude.

São unhas ideais para qualquer ocasião e muito populares entre as mulheres mais velhas

O terceiro design é focado na variedade de cores. Você pode usar até 5 cores diferentes e aplicá-las da maneira usual para complementar com figuras de outra tonalidade na cutícula. Aplicações extras de brilhos, pontos, linhas ou qualquer outro desenho serão sempre bem-vindos para formar um design elegante.