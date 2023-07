Unhas para mulheres de 40 a 60 anos de acordo com Carolina Herrera: modelos que destacam a elegância

A elegância é transmitida até nos menores detalhes, como estas unhas para mulheres de 40 a 60 anos que ganham a aprovação da Carolina Herrera.

Sem dúvida, a estilista venezuelana é uma das maiores representações da sofisticação. Não só pelos modelos criados por ela, mas também pelas suas 'regras de moda' que se tornaram praticamente um manual que todas deveríamos seguir para brilhar.

Unhas para mulheres de 40 a 60 anos tão elegantes que até Carolina Herrera usaria

Nude

Além da clássica base transparente que usamos desde que somos crianças, Carolina Herrera recomenda tons nude e suaves, pois é fã do aspecto natural e refrescante que nos deixa mais jovens, especialmente depois dos 40 anos e que se estende até além dos 60 anos.

A razão é que essas cores são sinônimos de limpeza e asseio, bem como escondem as rugas que aparecem nas mãos e que são as primeiras a denunciar a idade.

Rosa Claro

Muito semelhante à opção anterior, esta é caracterizada por trazer um rosa muito feminino e delicado que traz ternura e nos lembra da nossa etapa da adolescência. Imite esse efeito doce que é tão bonito de ver, e ainda mais agora que a Barbie está tão na moda!

A cor pálida de rosa para as unhas projeta uma imagem mais harmoniosa que combina com qualquer vestuário e que não é tão entediante.

Branco

Nas unhas para mulheres de 40 a 60 anos, de acordo com Carolina Herrera, o branco giz também não pode faltar, pois é uma “cor versátil que proporciona um aspecto limpo e polido às unhas, realçando a sua forma natural e permitindo que o foco se concentre em outros elementos do vestuário”, de acordo com o site Glamour.