Irmã de Neymar compartilha indireta em meio a crise entre jogador e Bruna Biancardi

O jogador Neymar e Bruna Biancardi estão vivendo mais uma crise no relacionamento, como detalhado pelo Portal LeoDias.

E recentemente a irmã do craque, Rafaella Santos, postou uma mensagem indicando ser uma indireta, nas redes sociais.

O story que a influenciadora postou é um repost de uma outra conta com uma grande alfinetada.

“Às vezes, eu quero falar umas coisas, mas aí Deus toca em mim e fala: ‘Não faça isso, não, doida’”. Ela ainda comentou a publicação com vários “Ai ai ai”.

Antes desse post, Rafaella compartilhou uma foto com o irmão: “Te amo, meu menino! Deus está no controle! Sempre com você.” Se referindo a cirurgia que o jogador vai ser submetido.

Os internautas estão associando a mensagem reflexiva à crise que Neymar e Bruna estão passando.

O craque aprontou mais uma vez, e estar machucado e ter uma filha recém-nascida para cuidar não foram empecilhos.

Ainda de acordo com as informações, nesta semana ele fez uma festa onde foi visto beijando uma loira e dançando.

Com informações do portal LeoDias