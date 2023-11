Remake de Elas por Elas: mudanças bruscas deixam 3 personagens em risco; saiba quais

Remake de Elas por Elas: As protagonistas Renée (Maria Clara Sinelli) e Taís (Késia) sofrem mudanças radicais (Divulgação/Globo)

O remake de Elas por Elas está em ritmo acelerado de mudança e agora o fim da linha pode estar próximo para três personagens, sendo que uma das envolvidas é protagonista da novela das 18 horas.

Nos próximos capítulos, os dias serão péssimos para cada uma dessas pessoas, que enfrentam momentos decisivos na trama, que segue em baixa na audiência e luta para conseguir chamar a atenção do público. Confira abaixo o que vai rolar!

Érica descobre traição de Edu

Remake de Elas por Elas: Érica (Monique Alfradique) em cena com Renée (Maria Clara Spinelli) (Léo Rosario/Globo)

Com as mudanças em Elas por Elas, Edu (Luís Navarro) vai acabar enfrentando a fúria de Érica (Monique Alfradique), que descobre que o homem tinha outro relacionamento e coloca um ponto final na história.

LEIA TAMBÉM: Sem antes e depois! Jojo Todynho desmente ‘reality’ sobre mudanças corporais

Tudo acontece depois que Mercedes (Rita Fischer) vai parar atrás das grades, mas o que o personal trainer não desconfiava é que sua esposa estava vendo que o casamento não era mais o mesmo. Depois disso, ele insiste, mas ela diz que não reata com o cafajeste.

Enfermeira chantagista leva a pior

Remake de Elas por Elas: Sérgio (Marcos Caruso) consegue fugir das ameaças da enfermeira (Divulgação/Globo)

O nascimento de Giovanni (Filipe Bragança) ainda é um dos maiores segredos do remake de Elas por Elas. Porém, nos próximos capítulos da novela da TV Globo o mistério terá uma pausa, já que Míriam (Paula Cohen) será calada por Sérgio (Marcos Caruso), que arma para a enfermeira.

Para que o plano do ricaço funcione, Fagundes (Antônio Tabet) ganha mais destaque na trama. Em uma conversa, o veterano finge que não sabe de nada e orienta a personagem sobre a forma que ela deve agir com o homem.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: mudanças drásticas afetam as personagens; descubra quais

Mas, tudo é um plano dele e durante o encontro, Fagundes dopa a chantagista e some com ela, garantindo que ela não vai falar mais nada sobre o nascimento de Giovanni.

Renée fica cara a cara com o ex

Remake de Elas por Elas: Renée participa do É de Casa e vira um sucesso (Paulo Belote/Globo)

Como afirmado acima, o fim da linha pode estar próximo para três personagens de Elas por Elas e a protagonista Renée ( Maria Clara Spinelli ) está envolvida neste caso, que vai ao ar nesta sexta-feira (03).

Depois de tudo que passou, ela descobre que Wagner (César Mello) reapareceu e conversou com Evilásio (Cosme dos Santos). Agora, a confeiteira quer encontrar o ex-marido e descobrir a verdade por trás do misterioso sumiço dele.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Jenny Miranda está eliminada; essas 4 polêmicas motivaram o resultado