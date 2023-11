Sem antes e depois! Jojo Todynho desmente ‘reality’ sobre mudanças corporais

A cirurgia bariátrica de Jojo Todynho ainda é um dos principais assuntos entre alguns seguidores, que cobram a famosa pelo antes e depois. Mas, a resposta da vencedora de A Fazenda 12 foi direta e reta: não!

Pelo Instagram, Jordana avisou que as pessoas vão ver o processo de forma natural e sem espetáculos: “Botei no meu perfil uma mulher real, porque aqui é a realidade da vida, do cotidiano. Sou uma mulher real, vida real”, avisou a famosa.

A intérprete do hit Que Tiro Foi Esse também explicou que o momento não é para mostrar o tal antes e depois da cirurgia bariátrica, que foi realizada no início de agosto: “Queria muito mostrar aqui, mas não vou fazer isso porque, infelizmente, o povo é nojento”.

Após bariátrica, Jojo Todynho não vai para o crossfit (Reprodução/@jojotodynho)

Após perder mais de 30 kg, Jojo Todynho ainda destacou que a escolha de não transformar o seu procedimento médico em um reality show: “Gostam de falar da vida, do corpo dos outros, comentários que vocês sabem, então, eu prefiro viver o processo e não dividir nada aqui. Quando ver, já foi”.

Jojo Todynho voltou à academia

Depois de um período, Jordana foi liberada pelos médicos para voltar à academia e contou para os fãs: “Voltei com tudo! Eu vou agachar quantas vezes a Carol mandar”, disse a cantora, que estava usando um look de malhação.

Em suas redes sociais, a famosa debochou do momento e disse que o look do dia animava até “galinha velha”. Além disso, entre uma rebolada e outra, a famosa voltou a falar de sua musa inspiradora: “Agora vai ficar difícil de aturar a dublê de Gracyanne...é meu amor, vai ficar tudo…”.

Jojo estava afastada por causa da bariátrica

“Eu sempre sofri discriminação por causa do meu peso, mas eu tenho muito amor próprio, então isso não me atinge mais”, afirmou a cantora, em uma entrevista para IstoÉ Gente.

Viral: Jojo Todynho grita na web que voltou para a academia (Reprodução/@jojotodynho)

Depois de fugir da faca, como diz no popular, Jojo Todynho encarou uma série de mudanças em sua rotina, começando com a alimentação mais saudável e também com a prática de exercícios diários.

No meio do caminho, a campeã de A Fazenda 12 enfrentou uma separação turbulenta com o militar Lucas Souza, com quem foi casada por dez meses, e também entrou para a faculdade de Direito: “Eu gosto de leis e de defender quem precisa, entende? Mas seguirei com a vida artística, ela está na minha veia”, declarou Jojo.

