Remake de Elas por Elas: mudanças drásticas afetam as personagens; descubra quais

De olho nos baixos índices de audiência que o remake de Elas por Elas está alcançando, a Globo ligou o sinal vermelho e decidiu que é hora de algumas mudanças drásticas para que a novela consiga chegar até o seu último capítulo.

Admitindo o fracasso com o público, a adaptação da novela, que chegou a ser um dos maiores sucessos em 1982, vai começar do zero e a decisão também passa pelas histórias das sete protagonistas, que vivem um bom momento nos bastidores, mas não com o público de casa.

Novembro é um mês decisivo

Com um mês no ar, a Globo não deseja que o remake de Elas por Elas entre para a lista de novelas indesejadas pelo canal e chamou a atenção dos autores Alessandro Marson e Thereza Falcão, responsáveis pela nova versão.

A partir desta sexta-feira (03), o grupo de roteiristas será reforçado para alavancar a novela ou decidir se é necessário diminuir as expectativas e cortar capítulos. Além disso, atores importantes vão começar a aparecer em outros programas da Globo para promover a trama.

Lázaro Ramos, que interpreta o detetive Mário Fofoca no remake, vai usar parte do lançamento do filme Ó Paí Ó 2 para ir ao Encontro e é claro falar um pouco do personagem mais marcante de Elas por Elas.

Quem também vai encarar as perguntas de outras contratadas da Globo é a atriz Valentina Herszage, que interpreta Cris, a filha de Lara (Deborah Secco), que foi escalada para diversos programas do canal.

Do fracasso ao momento decisivo

A situação da novela é tão complicada que a Globo planeja uma espécie de relançamento em toda a programação, tudo é claro para agarrar o público de vez e fugir da baixa audiência, que registra média de 16,5 pontos na Grande São Paulo.

Nos próximos dias, por exemplo, o remake de Elas por Elas deve passar por várias reviravoltas, principalmente para duas personagens principais: Natália (Mariana Santos) e Taís (Késia Estácio).

