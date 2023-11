Regina Volpato volta definitivamente ao SBT, mas não é para o Casos de Família

Após alguns anos no comando do programa Mulheres, na TV Gazeta, Regina Volpato voltou ao SBT e avisou: ”Estou muito feliz em voltar e com o novo desafio”.

Ao sair da emissora de São Paulo, a famosa foi cotada por muitos fãs para assumir o Encontro, quando o matinal da Globo passava por polêmicas envolvendo os apresentadores e também nos bastidores, mas ela acabou acertando com o canal de Silvio Santos para o projeto de uma nova revista eletrônica.

SBT confirma projeto com Regina Volpato (Reprodução/Instagram)

Ao anunciar a contratação de Regina Volpato, o SBT não informa nada sobre o programa que a apresentadora deve assumir, apenas diz que está muito feliz com o retorno dela ao canal, onde ficou entre 2004 e 2008 e comandou a primeira fase do Casos de Família, que segue no ar até hoje. Ela também apresentou ao lado de João Marcelo Bôscoli a transmissão do Grammy Latino 2005.

Ex-Globo deve trabalhar com Volpato

Ao que tudo indica, a famosa estará ao lado da ex-Globo Michelle Barros, que também fechou recentemente com o canal de Silvio Santos, onde ela já comandou a transmissão do SBT Folia 2023.

Na Globo, Michelle Barros comandou a transmissão do carnaval de São Paulo (Mauricio Fidalgo/Globo)

“Estou extremamente feliz em fazer parte desse projeto que vai ao encontro do que eu sonhava fazer. Mais ainda por ser numa casa tão receptiva, que sempre me acolheu com grande afeto e que acredita no meu trabalho”, comentou a jornalista, que ficou conhecida por trabalhar na Globo.

Mas, há quem disse não ao projeto

Dony diz não ao programa diário do SBT (Reprodução/SBT)

Chamado por muitos como o novo Vem pra Cá, o projeto não agradou um dos nomes mais queridos do SBT. Morando nos Estados Unidos e dono de uma produtora de conteúdo sobre investimentos, Dony De Nuccio recuou da proposta que recebeu, mesmo fora da TV aberta desde 2021.

Segundo a Folha de São Paulo, o ex-Globo colocou sua vida em Miami em prioridade e resolveu não aceitar o convite para um programa que deve ser diário e ao vivo. Agora, Daniel Adjuto, ex-CNN Brasil, está na mira do canal.

