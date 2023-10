Apenas pessoas com alto QI conseguem descobrir o número correto da sequência em apenas 11 segundos

Ser bom em matemática não é uma tarefa que todo mundo se identifica. Além dos elementos básicos presentes, como adição, multiplicação, subtração e divisão, atividades que estimulam o raciocínio por meio de sequências numéricas também se enquadram.

Embora não seja algo usado fervorosamente no dia a dia, reconhecer padrões numéricos também faz parte dos preceitos matemáticos e podem indicar certo nível elevado em termos de QI. Sendo assim, trouxemos uma dinâmica divertida.

O portal britânica The Mirror realizou uma proposta que deixou os internautas intrigados, a fim de tentar descobrir qual seria o próximo número de uma sequência proposta. A figura revela certo padrão, mostrando 7 = 42, 6 = 30 e 5 = 20. Haja vista a continuação dos resultados, poderia dizer o que se iguala ao número 3?

Apenas pessoas com alto QI conseguem descobrir o número correto da sequência (Reprodução/Bright Side)

Tentando desvendar

É importante ressaltar que não se trata de uma sequência decimal, haja vista o número 7 se igualar com 42, enquanto os outros se tratam de dezenas fechadas. Justamente por isso, apenas gênios podem resolver o quebra cabeça em apenas 11 segundos.

Conhecer a tabuada é imprescindível, pois é necessário usá-la como base para concluir o teste perceptivo com sucesso. Observe a figura e tente encontrar a relação do elemento com o resultado. No final, verá que faz todo o sentido.

Caso tenha concretizado o teste, está de parabéns! Não conseguiu concluir? Abaixo está a resposta e sua explicação:

A resposta é 3 = 6.

O padrão era que cada número fosse multiplicado pelo número anterior. Portanto, no exemplo de 7 = 42, a soma total é 7 x 6 = 42. Sendo assim, 6 = 30 é na verdade 6 x 5 = 30, e 5 = 20 pode ser escrito totalmente como 5 x 4 = 20. A soma do número 4 teria sido 4 x 3 = 12 e, portanto, a soma total do número 3 é 3 x 2 = 6.

