Cortes de cabelo curto: 3 estilos para mulheres de rosto redondo rejuvenescedores e favorecedores 2023

Mulheres de rosto redondo, na sua maioria têm medo de arriscar cortes de cabelo curtos e o resultado é que há muitos que lhes favorecem. É preciso ter em mente que as pessoas com rosto redondo têm a largura das maçãs quase igual à do comprimento da face e para este tipo de rosto, o mais importante é equilibrar as feições.

O ideal é um corte de cabelo em ângulo que alongue a silhueta facial e adicione dimensão e estes três são os melhores:

Corte Bob

Este corte é ideal para aquelas que procuram alargar as suas feições. De fato, o corte bob na sua versão reta ou A-Line pode ajudar a dar dimensão ao rosto com uma aparência de queixo e mandíbula mais definidos. Além disso, é muito fácil de secar e pentear, e oferece volume aos cabelos finos e lisos.

Pixie

Embora muitos temam, sim é uma opção para rostos redondos. Camadas curtas ao redor da coroa e bordas mais longas suavizam os ângulos faciais, e a textura adicionada na parte superior cria volume para pessoas com cabelo mais fino.

Com franja lateral ou cortina

O cabelo frisado pode desviar a atenção da linha da mandíbula, que é a parte mais larga do rosto. Então, se você tiver um rosto redondo, opte por um corte com franja lateral ou cortina. Estes também podem destacar o olhar e os maçãs do rosto, mas a chave é escolher o volume adequado e o penteado certo para usá-los.