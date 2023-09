A sorte e boas notícias chegam para 3 signos do horóscopo chinês

Três signos do Horóscopo Chinês podem ter ganhos financeiros neste mês. (Reprodução / Freepik)

Mais um fim de semana chegou com uma importante Lua Cheia que trará sorte e boas notícias para alguns signos do horóscopo chinês.

Confira quais são:

Boi

Signo dos nascidos nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Uma ligação de um número desconhecido trará boas notícias em termos de trabalho e a próxima semana seja bastante promissora para você. Você tem um bom perfil e não está mais passando despercebido, busque cada vez mais o destaque. O importante é que você esteja sempre atualizado enquanto aguarda uma excelente oportunidade.

Tigre

Signo dos nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Você se sentirá feliz ao lado da pessoa que ama, seus horizontes se expandirão e você viverá uma experiência de grande alegria que desejará compartilhar com todos. Você está na sua melhor fase e os sonhos se concretizarão antes do final de 2023. Continue com a disciplina que o caracteriza.

Cachorro

Signo dos nascidos nos anos de 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Você terá a notícia que espera para iniciar um projeto que o ajudará a se libertar e gerar mais renda. Não se desespere e tenha paciência se aperfeiçoar, se educar e se tornar mais competente, pois isso vai te diferenciar dos demais. Pense em como você gostaria de ser reconhecido.

Confira mais: A sorte dará recompensas para 3 signos do horóscopo chinês