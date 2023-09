A sorte dará recompensas para 3 signos do horóscopo chinês

Mais uma semana está chegando ao fim, mas alguns signos do zodíaco ainda podem ter recompensas vindas da sorte.

Confira quais são:

Gato

Signo dos nascidos em 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

As perspectivas são promissoras e pendências importantes são resolvidas com determinação. A recompensa será problemas indo embora e mais tempo livre para aproveitar, descansar e se dedicar a vida pessoal. Realize mudanças de hábitos e costumes para que a energia flua melhor. É hora de se mexer, confiar e até correr riscos.

Dragão

Signo dos nascidos em 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Você fará alterações e ajustes em sua vida e negócios, o que ajudará a transformar a realidade em algo ainda mais favorável. As recompensas chegam com o trabalho em equipe e cooperação, o ajudando a cuidar mais de si por também poder compartilhar as responsabilidades com os outros. O apoio o encontra em boa hora!

Cobra

Signo dos nascidos em 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Momento de vitalidade e expansão, no qual haverá esforço, mas também recompensas. É um momento oportuno para marcar entrevistas e reuniões, evoluindo assim nos negócios e na carreira. A renovação e a flexibilidade irá aproximá-lo dos seus objetivos. Mudanças positivas na vida emocional também são encaradas.

