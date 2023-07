‘Threads’: Esta foi a reação de Elon Musk ao ver o lançamento da aplicação rival do Twitter

Chegou o Threads, o aplicativo da Meta que busca desbancar o Twitter, o que evidentemente é uma má notícias para Elon Musk. No meio de alguns meses desastrosos para sua empresa, o sul-africano agora vê milhões de usuários abrindo suas contas no rival.

Até a manhã desta quinta-feira, mais de 10 milhões de pessoas juntaram-se à aplicação criada por Mark Zuckerberg que, por sinal, é quase uma cópia total do design da plataforma do passarinho azul.

Como reagiu Elon Musk ao Threads, durante o seu lançamento na noite desta quarta-feira? Com uma alta dose de sarcasmo.

O magnata respondeu a um usuário do Twitter que zombou da aplicação com um emoji de riso, indicando o seu apoio às críticas. Ele também respondeu a um tuíte sobre a política de coleta de dados da Meta com o comentário: “Graças a Deus que eles lidam com tanta sensatez”.

Mais críticas de Elon Musk a Threads, a nova aplicação da Meta que competirá com o Twitter

Em outros tuítes, Elon Musk deu a entender que Threads não era mais do que um ‘cópia e cola’ do design do Twitter. Ele também compartilhou uma captura de tela dos termos de privacidade da aplicação, que são muito semelhantes aos do Twitter, e escreveu: “Todos os seus fios nos pertencem”.

Com isso, ela se refere à política da Meta de compartilhar os dados dos seus usuários entre todas as suas empresas, Instagram, Facebook e WhatsApp. Claro, e agora Threads.

Além dessas críticas específicas, Musk também apontou para o modelo comercial geral do Meta, que ele acredita que se baseia no "capitalismo de vigilância". Ele argumentou que esse tipo de modelo de negócios não é ético e, no final, é prejudicial para os usuários.

No entanto, muito em seu íntimo, Elon Musk sabe que tudo é resultado de suas políticas de mudanças caóticas no Twitter. A empresa que, em outubro passado, lhe custou US$ 44 bilhões perdeu uma enorme parte do seu valor.

Os anunciantes estão saindo e agora que eles têm uma nova aplicação para investir, a preocupação de Musk deve ser enorme.