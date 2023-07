Teste de personalidade: descubra o que o formato de suas unhas tem a dizer sobre você

Um novo teste de personalidade está fazendo sucesso. Neste caso, em específico, é dito que o formato das unhas pode revelar traços da personalidade da pessoa e explicar um pouco mais sobre suas escolhas.

Conforme publicado pelo The Mirror, o formato das unhas pode revelar muito sobre uma pessoa. Isso inclui traços de personalidade que ela nem sequer imaginava ter, como criatividade e até mesmo a capacidade de solucionar problemas sob pressão.

Analisando quatro formatos diferentes de unha, a publicação cita os traços de personalidades associados a cada um deles. Confira:

Saiba o que o formato de sua unha diz sobre você. (Reprodução)

1. Unhas longas e quadradas

Conforme o teste, pessoas que usam unhas compridas e em formato quadrado tem traços de personalidade “calmos, independentes e pragmáticos”, tendendo a ter o lado direito do cérebro mais desenvolvido que o esquerdo.

Provavelmente são pessoas criativas, mas sem perder a lógica. Em termos de temperamento, costumam ser tranquilos, mas podem dar pequenas “cutucadas” quando se sente sobrecarregados.

São pessoas que se orgulham de seu trabalho e sempre se esforçam ao máximo, trazendo também um “talento oculto” para a arte ou a escrita.

2. Unhas largas

Pessoas com unhas largas tendem a ser “diretas e de mente aberta, com um forte senso de autoconfiança”, provavelmente também são considerados carismáticos, confiáveis e expressivos.

Uma pessoa com talento natural para conversar e ajudar o outro, são aqueles que não hesitam em dar sua opinião, mas também gostam de ouvir opiniões diferentes.

Com ótimas habilidades de networking, são pessoas que sabem ler as emoções dos outros e com tendência a assumir papéis de liderança.

Leia também: Sinais de que não recebeu amor suficiente na infância e que isso afetou sua personalidade

3. Unhas arredondadas

Geralmente quem opta por este estilo de unha tem uma personalidade calma e paciente. Otimistas, tendem a ser alegres e se recuperam facilmente após pequenos contratempos.

São bons ouvintes e empatas, sendo habilidosos na resolução de conflitos. Por este motivo, costumam se dar bem em trabalhos em equipe, gostando de se envolver e colaborar com os outros em situações novas e inusitadas.

Muitas vezes também podem ser considerados românticos e sentimentais, e adoram registrar momentos com as pessoas que amam.

4. Unhas curtas e quadradas

Pessoas que optam por unhas curtas e quadradas geralmente são independentes e destemidas, não aceitando ordens com facilidade. São mestres em fazer as próprias escolhas e excelentes em encontrar a solução para um problema difícil.

Aventureiros, são apaixonados por novas experiências e costumam trazer uma visão inovadora da vida. Na vida pessoa, trazem um forte senso de lealdade e sempre estão prontos para ajudar amigos e família.