Inteligência Artificial consegue projetar um computador funcional em menos de 5 horas

Uma Inteligência Artificial (IA) na China acabou de realizar um feito histórico ao projetar completamente um computador 100% funcional em apenas 5 horas. Algo que era francamente impensável há alguns anos e que agora é uma realidade assustadora.

A indústria da Inteligência Artificial tem permanecido no centro dos holofotes com os avanços que tem apresentado ao longo de 2023. Plataformas como Midjourney ou ChatGPT despertaram intensas discussões sobre os limites morais destes sistemas e sobre a necessidade de regulamentação e transparência, que até agora praticamente inexistem, mas que se sentem cada vez mais urgentes diante do que está por vir.

Basta perguntar ao chatbot do OpenAI sobre como ele considera que seria a próxima grande guerra mundial para ter arrepios sobre o que poderia estar por vir com um sistema tão robusto e capaz de realizar qualquer quantidade de tarefas em uma fração do tempo que levaria a um ser humano.

Se chegou a uma nova marca na história do desenvolvimento da Inteligência Artificial, com o primeiro sistema capaz de criar um computador.

É algo assim como se sentir como se os humanos começassem a clonar outros humanos.

Inteligência Artificial projeta um computador funcional em apenas 5 horas: o que vem a seguir?

Foi revelado que um grupo de pesquisadores chineses acabou de desenvolver uma ferramenta baseada em Inteligência Artificial que é capaz de projetar em menos de cinco horas um computador 100% funcional. Algo que soa assustador, mas que precisa ser dimensionado.

Neste projeto, que pode ser consultado em Arxiv, foi desenvolvido por uma equipe de 19 cientistas de computação de cinco instituições diferentes com o objetivo de demonstrar que as máquinas baseadas em sistemas de IA podem criar chips de computador de maneira semelhante a como fazem os humanos.

Estamos falando do próximo nível de “Jogo da Imitação” onde a plataforma de IA projetou o computador aproximadamente 1.000 vezes mais rápido do que uma equipe humana poderia ter conseguido.

Imagem: York Perry - Montagem: DALL-E | Inteligência Artificial: Ilustração conceitual

“A atividade de projetar... distingue a humanidade de outros animais e máquinas tradicionais, e dotar as máquinas com habilidades para projetar ao nível humano ou além tem sido um objetivo a longo prazo.

Apresentamos uma nova abordagem de IA para projetar automaticamente uma unidade de processamento central (CPU), o cérebro de um computador e um dos dispositivos mais complexos do mundo que a humanidade já projetou”.

É o que se lê no artigo do projeto que contemplou o design de uma CPU RISC-V em escala industrial, capaz de executar o sistema operacional Linux alcançando uma precisão de 99,99% nas provas de validação.

No final, a Inteligência Artificial foi capaz de superar a programação manual e o processo de verificação do ciclo de design, etapas que, no caso da fabricação humana, consomem a maior parte do tempo exigido por este tipo de projetos.

A boa notícia é que o desempenho da CPU é relativamente modesto em comparação com os computadores disponíveis atualmente no mercado, pois seu hardware é equivalente ao de um PC de 1991.

Mas é um fato que uma nova era foi aberta na história da construção de máquinas autoevolutivas.