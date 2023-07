Cientistas desvendaram o mistério do ‘buraco de gravidade’ no meio do Oceano Índico

Nossos oceanos escondem fenômenos misteriosos que são complexos de compreender devido ao desafio que significa mergulhar nas águas mais profundas do planeta. Apesar disso, um grupo de cientistas conseguiu decifrar um comportamento estranho que foi registrado no meio do Oceano Índico: um buraco de gravidade.

Trata-se de uma área entre a África e a Índia, no meio do mar, onde a gravidade terrestre tem menos intensidade do que seria considerado normal. O fenômeno desconcertava os cientistas, que não conseguiam entender o porquê desta questão.

No entanto, uma recente pesquisa citada pelo site Levante explica que a questão é devida a uma combinação de fenômenos geológicos que ocorrem nas profundezas desta área. Um antigo leito oceânico que afundou entre as duas regiões mencionadas há milhões de anos, se ergue como colunas de rocha derretida.

A gravidade da Terra tem algumas diferenças, de acordo com a área em que você está. Questões relacionadas à altura acima do nível do mar e à solidez da placa tectônica do continente fazem com que haja ligeiras diferenças nos registros gravitacionais do mundo.

Entretanto, tudo respeita uma média que, nesta região do buraco, não correspondia às medições científicas. O comportamento estranho faz com que o nível do mar nesta área do Oceano Índico seja 106 metros abaixo da média global.

Os cientistas resolveram o mistério desta região criando um modelo da evolução da crosta terrestre nos últimos 230 milhões de anos. Assim descobriram que a baixa gravidade no buraco se deve à subdução (afundamento de uma placa embaixo de outra) que criou uma depressão no manto superior, alterando aspectos da geologia.

A isso soma-se a ascensão de duas colunas de rocha fundida a partir do manto rochoso do nosso planeta. É a primeira vez que se obtém uma visão sobre esse fenômeno, que é considerado como uma janela para as bases rochosas que estão abaixo do mar.