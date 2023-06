Moda: como usar tênis para ir ao escritório e ficar elegante? Aqui temos as respostas!

Se você é uma mulher moderna que ama conforto e estilo, mas também precisa estar impecável no escritório, este é o artigo que você estava esperando. Acredite ou não, é possível combinar tênis com roupas elegantes e conquistar um visual incrível. Vamos às dicas práticas para você arrasar no ambiente de trabalho!

5 dicas de como usar tênis para ir ao escritório e ficar elegante

Escolha o tênis certo

Opte por modelos de tênis mais refinados, como os de couro, que conferem um toque de sofisticação ao look. Cores neutras, como preto, branco e nude, são ótimas escolhas, pois são versáteis e combinam facilmente com diversas peças de roupa.

Aposte nas peças-chave

Para manter o equilíbrio entre o casual e o profissional, escolha peças-chave que elevem o nível do seu look. Blazers, camisas de tecido fino e calças de alfaiataria são ótimas opções. Com essas peças, você consegue manter a elegância mesmo usando tênis.

Adicione acessórios

Para dar um toque final de elegância, invista em acessórios que complementem o seu visual. Cintos, colares delicados e bolsas estruturadas são ótimas opções para agregar sofisticação ao seu estilo.

Brinque com as cores

Não tenha medo de ousar! Use tênis coloridos para dar um toque de personalidade ao seu visual. No entanto, lembre-se de manter o restante do look mais discreto para equilibrar as cores.

Experimente com vestidos e saias

Sim, você pode usar tênis com vestidos e saias! Escolha modelos mais ajustados e combine-os com tênis brancos para criar um contraste interessante entre o feminino e o esportivo.

Cuide dos detalhes

Preste atenção aos detalhes do seu look. Certifique-se de que suas roupas estão limpas, passadas e em bom estado. Uma aparência cuidada é essencial para transmitir profissionalismo.

Lembre-se: a elegância não está somente nas roupas, mas também na sua postura e confiança. Ao usar tênis no escritório, tenha sempre em mente que você pode ser confortável, autêntica e estilosa ao mesmo tempo.