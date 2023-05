As cartas e revelações do tarot para a semana de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, entre 15 e 21 de maio de 2023 Foto ilustrativa

Entramos oficialmente na terceira semana do mês de maio e até o próximo domingo (21) muita coisa ainda vai rolar. Se você quer ficar por dentro das previsões para o seu signo, basta procurá-lo a seguir. As mensagens são para pessoas de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - Sete de Ouros

Semana bastante produtiva e intensa é prevista para a pessoa de Áries, principalmente no que diz respeito ao campo profissional. Você sentirá como consegue se livrar de tarefas que tinha pendente há um certo tempo.

Além disso, as cartas revelam que Áries finalmente consegue superar conflitos que apenas estavam atrapalhando seu relacionamento.

Touro - Cavaleiro de Ouros

Este não é o período perfeito para uma mudança profissional, mesmo que às vezes a oferta seja tentadora. Aproveite este ciclo para colocar a casa em ordem e tirar do “seu colo” tarefas que tenha pendente. Faça isso e verá como sua vida vai avançar.

Por fim, sobre o campo amoroso, caso tenha de fato se decidido em ir morar com seu companheiro, lembre-se que deve se entregar em sua totalidade e que por vezes será necessário fazer alguns sacrifícios.

Gêmeos - Nove de Paus

A semana começa bastante conflituosa para a pessoa de Gêmeos no âmbito profissional e isso devido às más decisões que foram tomadas não por você e que agora tomaram uma maior proporção e deixaram o ambiente tenso. Apenas tenha calma, pois as coisas vão se ajeitando com o passar dos dias.

Por sua vez, as cartas reforçam que é hora de deixar o passado de vez para trás e isso inclui romper de vez com esta pessoa que na verdade não te valoriza em nada.

Câncer - Rainha de Espadas

Precaução é o principal conselho das cartas para a pessoa de Câncer durante esta semana, principalmente o que envolve o cenário profissional, pois uma “simples” opinião pode acabar prejudicando não apenas você, mas também seus companheiros de trabalho. Tome cuidado com a impulsividade.

Por fim, assim como recomendado para Gêmeos, a pessoa de Câncer também deve deixar o passado para trás, pois esta será a única forma de avançar no campo sentimental.

