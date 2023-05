Os signos que mais se apoiam em seus parceiros amorosos

Alguns signos do zodíaco buscam relações de muita troca e que os façam sentir confiança para pedir seu apoio.

Confira quais são:

Libra

O libriano não deixará seu coração ser fisgado facilmente, pois teme entrar em relacionamentos convencionais que limitem sua vida e influenciem mudanças que não deseja em sua personalidade. No entanto, quando esse sentimento toca seu coração, é bem possível que ele seja o que mais estende a mão e que também está disposto a se apoiar em seu parceiro em todos os momentos da vida. Isso forma laços íntimos, mas também pode acarretar algumas confusões com relação a dependência.

Escorpião

O escorpiano é sempre o parceiro que entrega apoio incondicional e pode fazer o impossível para defender quem ama. No entanto, ele deseja que essa conexão e dedicação seja reciproca, pois isso é o que representa uma conexão verdadeira e duradoura. Esse signo nem sempre deixa seu coração aberto e vulnerável, mas se sente que pode ter o apoio honesto e incondicional, o fará com mais confiança para que as mentes e os corações se aproximem cada vez mais.

Sagitário

O sagitariano sempre deseja viver uma jornada repleta de independência, mas também de troca e comunicação. Isso faz com que ele busque parceiros que o compreendam e apoiem também suas decisões, podendo caminhar lado a lado nas descobertas e aventuras que podem surgir. Esse signo tem muita confiança ao trilhar seu caminho sozinho, mas ele verá em seu companheiro alguém que é capaz de deixar tudo melhor e mais simples, mesmo diante de dificuldades.

