Moda: esfriou? 5 dicas de combinações perfeitas para usar botas western com elegância

Reprodução As botas western são as queridinhas das estações mais frias (Pexels/Angelica Reyn)

O frio chegou e, com ele, a chance de arrasar no visual com botas western, que além de estilosas, são super quentinhas e confortáveis. Porém, para muitas pessoas, combiná-las com outras peças de roupa pode ser um desafio. Se você está se perguntando como criar um look harmônico e sem erros com as botas western, não se preocupe!

Aqui, você vai encontrar cinco dicas práticas de combinações para arrasar nos dias mais frios. Afinal, quem disse que não é possível ficar quentinha e estilosa ao mesmo tempo?

5 dicas de looks com bota western

Vestidos longos

Aposte em vestidos longos com estampas florais, que trazem um toque de leveza para o visual e contrastam com a pegada mais pesada das botas western. Além disso, os vestidos longos são ótimos para os dias mais frios, pois mantêm as pernas aquecidas.

Calça jeans skinny

A combinação de botas western com calça jeans skinny é clássica e infalível. A calça justinha valoriza as pernas e ajuda a deixar o look mais equilibrado, já que as botas têm um formato mais robusto.

Saia midi jeans

A saia midi jeans é uma peça coringa no guarda-roupa e fica perfeita com as botas western. Para manter as pernas quentinhas, aposte em meias-calças grossas e uma blusa quentinha, como uma camiseta de manga longa ou um suéter.

Shorts jeans

Para um visual mais descontraído, aposte em shorts jeans com as botas western. Esse look é perfeito para um passeio no fim de semana ou um happy hour com as amigas.

Blazer oversized

Para um visual mais sofisticado e elegante, experimente combinar suas botas western com um blazer oversized. Opte por cores neutras como preto, cinza ou marrom para manter a elegância do look.

Com essas dicas, você vai conseguir criar looks incríveis e quentinhos para enfrentar o frio com muito estilo. Lembre-se de adaptar as combinações de acordo com o seu estilo pessoal e a ocasião em que você vai usar o look.

