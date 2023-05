Moda: 5 dicas infalíveis para dar um up no seu visual sem gastar muito

Quer dar uma atualizada no visual sem gastar uma fortuna? Com essas dicas, você pode melhorar seu look sem precisar quebrar o cofrinho. São 5 itens acessíveis que vão te deixar pronta para arrasar em qualquer ocasião!

5 peças para dar um up em seu look de forma fácil

Jaqueta jeans

A jaqueta jeans é um item coringa que não pode faltar no guarda-roupa. Além de ser fácil de combinar com qualquer roupa, ela dá um ar despojado e moderno ao look. E o melhor de tudo: você encontra modelos incríveis por preços super acessíveis.

Acessórios

Os acessórios têm o poder de transformar qualquer produção. Aposte em um par de brincos statement, um colar poderoso ou uma bolsa diferente para dar um toque especial ao visual. E não precisa gastar muito para encontrar peças incríveis!

Blusa básica

Não subestime o poder de uma boa blusa básica. Ela é versátil e pode ser usada em diferentes ocasiões, combinada com saias, shorts, calças, enfim, uma peça fundamental no guarda-roupa. Escolha uma com um corte diferenciado ou uma cor que você ame para dar mais personalidade ao look.

Calça de alfaiataria

A calça de alfaiataria é elegante e sofisticada, além de ser uma opção confortável para o dia a dia. Ela pode ser usada com uma camiseta básica ou uma blusa mais elaborada, e é uma peça chave para quem busca um visual mais profissional. Vale a pena investir em um modelo que tenha um bom caimento e que você se sinta bem.

Sapato confortável

Por último, mas não menos importante: um sapato confortável é essencial para quem quer estar estilosa e confortável ao mesmo tempo. Escolha um modelo que combine com o seu estilo e que possa ser usado em diferentes ocasiões. Tênis, sapatilhas e sandálias rasteiras são ótimas opções.

Com essas 5 dicas, você pode dar um up no seu visual sem precisar gastar muito. E o melhor de tudo é que essas peças são versáteis e podem ser combinadas de diferentes maneiras, garantindo um look novo a cada dia. Então, escolha suas peças favoritas e arrase por aí!

