4 minivestidos com os quais Shakira desafia a idade e diz: ‘os 40 são os novos 20!’

Shakira recebendo o prêmio de 'Mulher do Ano' no Billboard’s Latin Women in Music (Instagram: @billboardlatin)

Shakira não é apenas uma das melhores cantoras da América Latina e uma mulher inspiradora, ela também é um ícone da moda.Aos 46 anos, a famosa segue com um estilo sexy, mostrando que a idade não impede de se vestir da forma que ela quiser.

A cantora sempre aposta em bodys, calças cargo, minissaias e também minivestidos que ela colocou na moda e com os quais deixa claro que os 40 são os novos 20.

Os vestidos com os quais Shakira mostra sua sensualidade e elegância aos 46 anos

Minivestido preto

Para o evento em que foi homenageada como ‘Mulher do Ano’, Billboard’s Latin Women in Music, Shakira parecia uma deusa em um minivestido tomara-que-caia, bem colado ao corpo.

A colombiana usou essa peça sexy com uma espécie de cinto no decote e na barra, com detalhes nude para parecer um estilo cut-out e complementada com um salto preto, e os cabelos soltos com ondas.

Minivestido espelhado

Em um de seus looks mais modernos e originais, Shakira usou um lindo minivestido dourado que se tornou o favorito de muitas. O look parecia um mosaico de “espelhos dourados”, sem mangas, com gola alta e combinado com salto dourado e os cabelos semi-presos.

Minivestido assimétrico de tule

Para o ensaio fotográfico para a revista Elle, a colombiana brilhou como nunca com um lindo vestido assimétrico, curto na frente e longo nas costas, confeccionado em tule.

Shakira usou essa peça preta de alças finas, com uma espécie de espartilho e transparências, e complementou com botas pretas e cabelos soltos e lisos.

Minivestido frente única

Para o vídeo da música TQG, em parceria com a cantora Karol G, Shakira um minivestido metálico e transparente, com decote frente única, realçando suas curvas e deixando-a ainda mais sensual.

