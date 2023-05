Moda: os tênis brancos são os novos clássicos - 5 looks para usar a tendência atemporal

Reprodução Confira 5 looks com o clássico atemporal (Pexels/Gabriel Angelo Alves)

Os tênis brancos se tornaram um item essencial no guarda-roupa de qualquer mulher. Além de serem confortáveis e práticos, eles são versáteis e podem ser combinados com praticamente qualquer roupa. Se você ainda não aderiu a essa tendência, está na hora de repensar o seu estilo!

Para ajudar você a se inspirar e montar looks incríveis com tênis brancos, separamos cinco dicas de combinações que vão te deixar ainda mais linda e estilosa.

Descubra 5 combinações infalíveis para arrasar com essa tendência atemporal

Jeans com tênis branco

Essa combinação é um clássico que nunca sai de moda. Você pode usar jeans skinny, baggy e mom jeans ou até mesmo uma saia jeans, e completar o look com um tênis branco. O resultado é um visual despojado e moderno.

Vestido com tênis branco

Que tal misturar o feminino com o confortável? Vestidos florais, lisos ou estampados ficam incríveis com tênis brancos. Essa combinação é perfeita para o dia a dia ou para um passeio no final de semana.

Conjuntinho e tênis branco

Os conjuntinhos estão super em alta e são perfeitos para quem busca praticidade na hora de se vestir. Para deixar o visual mais descolado, que tal combinar o conjunto com um tênis branco? O resultado é um look moderno e confortável.

Saia midi e tênis branco

A saia midi é uma peça elegante e feminina que combina perfeitamente com tênis brancos. Para um visual mais sofisticado, escolha uma saia de tecido fino e combine com um tênis branco de couro.

Blazer com tênis branco

O blazer é uma peça clássica que pode ser usada tanto no trabalho quanto em ocasiões mais formais, ou mesmo para dar um up no look de sair. Para deixar o visual mais moderno e descontraído, combine o blazer com uma calça jeans e um tênis branco.

Com essas dicas, você vai se sentir ainda mais confiante e estilosa.

