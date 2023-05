Moeda rara com defeito no núcleo pode valer mais de R$ 500! Você tem uma?

Não é comum encontrar moedas com defeito circulando por aí, e por isso, estes itens se tornam extremamente raro.

Além de diferentes, o que faz com que muitas pessoas guardem o item como algo colecionável, estas moedas podem valer muito mais do que está marcado nelas.

Uma destas moedas valiosas é o item de 1 real cunhado em 2019. Seu defeito é bem visível, mas muito valioso. Seu núcleo prateado apresenta uma espécie de furo, como é possível identificar no no vídeo a seguir.

De acordo com o catálogo de moedas brasileiras, esse defeito pode valer até R$ 550 entre colecionadores.

Algumas pessoas mantêm o costume de colecionar coisas antigas, entre elas notas e moedas de algum tipo de dinheiro que não vale mais. Se você guarda esse tipo de objeto, preste bem atenção neles, pois podem acabar rendendo um bom dinheiro nos dias de hoje.

Um exemplo disso é a moeda de 10 centavos de Cruzeiro datada de 1946, que pode chegar ao valor de R$ 30 mil, segundo um tiktoker especializado em moedas.

Para chegar nesse valor, é preciso que a moeda contenha um detalhe muito sutil: o item precisa apresentar a sigla ‘OM’ logo após a palavra ‘Brasil’, que é encontrada acima do rosto de Getúlio Vargas no lado anverso. Segundo ao livro de moedas do Brasil, o item é um dos mais raros do plano do Cruzeiro.

