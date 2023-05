Essa única moeda de 10 centavos pode te render quase de R$ 300! Aprenda a identificá-la

Mesmo em desuso devido a facilidade que os cartões de crédito e débito trazem, as notas e moedas de RealEssa moeda de 1 real pode render até R$ 2 mil se apresentar pequeno defeito ainda circulam por todo o país.

Se você é do tipo de costuma colocar as moedas em um cofrinho, por exemplo, é hora de prestar mais atem nestes objetos, pois eles podem ser mais valiosos do que você imagina.

Exemplo disso é essa moeda de apenas 10 centavos que você confere no vídeo. De início o item aparenta ser até mesmo comum, contudo ela pode valer bem mais do que o valor que está cunhado nela.

Segundo o TikTok ‘Novos Colecionadores’, essa moeda pode valer até R$ 260, dependendo do seu estado de conservação. Tudo isso pelo fato dela possuir o reverso invertido. Confira a seguir como identificar o erro.

Essa moeda de 1 real pode render até R$ 2 mil se apresentar pequeno defeito

Se você é do tipo que utiliza cartões de crédito ou débito para tudo e costuma deixar as moedas perdidas no fundo dos bolsos, talvez seja melhor dar uma atenção especial para esses itens, pois uma simples moeda pode te render um bom dinheiro.

Você já se deparou com alguma moeda da família do Real diferente? Seja por apresentar símbolos comemorativos ou por erro na hora da confecção, essas moedas podem valer muito mais do que você imagina.

Uma delas é a moeda de 1 real que você confere mais informações a seguir. Segundo o TikTok ‘Colecionadores de Moedas’, o item, que possui o núcleo deslocado por um erro de confecção, pode valer até R$ 2 mil entre os colecionadores.

